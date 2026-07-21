На Урале волонтеры очистили 80 километров берегов

Уральцы очистили 80 километров береговой линии. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале с апреля по июль добровольцы собрали более 200 кубометров мусора. Было проведено около 100 субботников, на которых они расчищали берега. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Усилия волонтеров помогли привести в порядок 80 километров берега

- С каждым годом растет отклик уральцев - люди приходят на берега целыми семьями, трудовыми коллективами, школьными классами. Это не просто субботники, это формирование новой экологической культуры. Экватор акции пройден успешно. Уверен, что вторая половина года будет не менее продуктивной, - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Уточняется, что в субботниках приняли участие 1,2 тысячи человек. Наиболее массовыми стали очистки Петрокаменского водохранилища. Здесь на благо экологии работали 340 волонтеров. На озере Исетском в Среднеуральске было 200 участников.