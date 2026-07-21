Прокуратура озвучила причины схода цистерны на станции Седельниково

Цистерна сошла с путей в мае этого года. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Свердловская транспортная прокуратура рассказала об итогах проверки из-за схода цистерны в мае на станции Седельниково. Надзорное ведомство выяснило, кто несет ответственность за ЧП.

- Сход цистерны допущен в связи с нарушениями локомотивной бригадой требований правил технической эксплуатации железных дорог. Это выразилось в неправильном расцеплении автосцепок между локомотивом и первым вагоном, - рассказали в пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

Кроме того, два виновных должностных лица были привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 11.1. КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования».

Напомним, что инцидент произошел 11 мая 2026 года. Из-за схода пустой цистерны никто не пострадал. Происшествие не повлияло на движение составов.