Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье21 июля 2026 10:37

На Среднем Урале врачи провели семь трансплантаций за сутки

Врачи СОКБ №1 успешно провели сразу семь трансплантаций за сутки
Никита ПРИХОДЬКО
Врачи успешно провели семь трансплантаций за сутки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи успешно провели семь трансплантаций за сутки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 провели сразу семь успешных трансплантаций за сутки. В числе операций две пересадки почки, по одной – печени и сердца, а также три трансплантации костного мозга.

- Медучреждение является единственной клиникой региона, где для спасения людей используют такие высокие технологии, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Благодаря помощи врачей удалось спасти двух человек с хронической почечной недостаточностью. Один из них почти 20 лет был на диализе.

Также медики помогли пациенту с циррозом печени и свердловчанину с ишемической кардиомиопатией, которая в итоге привела к последней стадии сердечной недостаточности. Второй шанс на жизнь получили и три уральца с лимфомами.

Сейчас все пациенты восстанавливаются после трансплантаций.