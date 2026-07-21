На Среднем Урале врачи провели семь трансплантаций за сутки

Врачи успешно провели семь трансплантаций за сутки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 провели сразу семь успешных трансплантаций за сутки. В числе операций две пересадки почки, по одной – печени и сердца, а также три трансплантации костного мозга.

- Медучреждение является единственной клиникой региона, где для спасения людей используют такие высокие технологии, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Благодаря помощи врачей удалось спасти двух человек с хронической почечной недостаточностью. Один из них почти 20 лет был на диализе.

Также медики помогли пациенту с циррозом печени и свердловчанину с ишемической кардиомиопатией, которая в итоге привела к последней стадии сердечной недостаточности. Второй шанс на жизнь получили и три уральца с лимфомами.

Сейчас все пациенты восстанавливаются после трансплантаций.