Сразу три фельдшерско-акушерских пункта открылись в свердловских глубинках

Новые пункты открылись в деревне Сохарево и селах Фомино и Фирсово. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области открылись сразу три модульных фельдшерско-акушерских пункта. Получить помощь врачей в них смогут жители села Фомино Сысертского округа, а также деревни Сохарево и села Фирсово Режевского округа.

- Более 500 сельчан теперь обеспечены качественной медицинской помощью. В ФАПах есть необходимое оборудование для первичного осмотра пациента, диспансеризации, вакцинации, - написал губернатор региона Денис Паслер в своих соцсетях.

Так, площадь нового ФАП в селе Фомино составляет больше 80 квадратных метров. В день начала работы помощь здесь получили 20 жителей – все они прошли первый этап диспансеризации.

Пункты оснащены необходимым медицинским оборудованием. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- В модульном ФАПе предусмотрена отдельная зона для консультации фельдшера, есть смотровой кабинет для женщин, процедурный и прививочный кабинет, удобный холл, - отметили в областном департаменте информационной политики.

Отмечается, что на строительство каждого фельдшерско-акушерского пункта потратили больше 6,8 миллиона рублей. Кроме того, около 13,5 миллиона выделили на их оснащение мебелью и медицинским оборудованием. Средства поступили как из регионального, так и из федерального бюджета.