Екатеринбуржца посадили на 6 лет за продажу несуществующей игровой приставки

Суд приговорил мошенника к 6 годам колонии общего режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор Максиму Ямалатдинову за продажу несуществующей игровой приставки. Соответствующее объявление он разместил на одном из сайтов в ноябре 2025 года. За устройство екатеринбуржец просил 36 990 рублей. На объявление откликнулась пара из Новоуральска.

- В ходе переписки в одном из мессенджеров злоумышленник убедил покупателей перевести на свой номер телефона 37 900 рублей (с учетом доставки). Получив деньги, он перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отмечается, что ранее Максим Ямалатдинов был неоднократно судим. В этот раз его признали виновным по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Учитывая прошлые непогашенные судимости, екатеринбуржцу назначили 6 лет колонии общего режима.

Приговор пытались обжаловать в областном суде, однако там решение оставили без изменений.