В Кузбасс за любовью: подросток проехал 400 км на сцепке поезда

На станции Седельниково в Свердловской области подростка заметили работники ведомственной охраны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области транспортные полицейские задержали 16-летнего жителя Перми. Почти сутки парень путешествовал на сцепке грузового поезда, преодолев более 400 километров, но так и не добрался до конечной цели, сообщает пресс-служба Управления на транспорте по УрФО.

Как выяснилось, родители заставили юношу, учащегося в хореографическом училище, готовиться к пересдаче экзаменов, а сами уехали на дачу. Учиться он не захотел и решил отправиться в город Белово Кемеровской области — к девочке, с которой познакомился в интернете неделю назад. Как пишет vse42.ru, денег на билет у подростка не было.

Тогда парень пошел на отчаянный шаг: он забрался на сцепку между вагонами на станции Пермь-2 и доехал до Кунгура. На станции Седельниково в Свердловской области его заметили работники ведомственной охраны. Родители узнали о побеге сына только от полицейских. До приезда матери его поместили в центр для несовершеннолетних.