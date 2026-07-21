В Верхней Пышме мебельную фабрику поймали на коррупции

Руководитель предприятия дала взятку в размере 687 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме мебельную фабрику «Долфин» наказали за коррупцию. В период с марта 2024 года по январь 2025-го глава предприятия передала бывшему начальнику организации-заказчика взятку в виде денег и других вещей на общую сумму 687 тысяч рублей. Нарушение выявили в ходе проверки сотрудники прокуратуры.

- Руководитель передала взятку с целью заключения с возглавляемым ею предприятием контрактов на поставку мебели и оборудования, а также беспрепятственной приемки и оплаты указанных товаров, - пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

В отношении мебельной фабрики завели административное дело, после рассмотрения которого ее оштрафовали на 500 тысяч рублей, а сумму взятки конфисковали.

Руководителя «Долфин» осудили по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностном лицу, в особо крупном размере». Суд приговорил женщину к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 8,2 миллиона рублей.

Отмечается, что в отношении начальника организации, получившего взятку, сейчас расследуется уголовное дело.