Северный капитал: почему Югра вошла в топ-5 регионов России по размеру пенсий

Средняя пенсия в Югре больше, чем в большей части российских регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ханты-Мансийский автономный округ — Юга подтвердил статус одного из самых социально благополучных субъектов Российской Федерации. По итогам июня 2026 года регион занял пятую строчку в национальном рейтинге по среднему размеру пенсионных выплат, существенно опередив общероссийские показатели.

Согласно официальной статистике Социального фонда России (СФР), с которой ознакомились ведущие информационные агентства страны, средняя пенсия в Югре составила 37 097 рублей. Об этом информирует издание ugra-news.ru.

Пятерка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

Чукотский АО: 42 270 рублей;

Ненецкий АО: 38 831 рубль;

Камчатский край: 37 662 рубля;

Магаданская область: 37 582 рубля;

ХМАО — Югра: 37 097 рублей.

Для сравнения: средний размер пенсионного обеспечения по всей России в июне 2026 года зафиксирован на уровне 25 402 рубля. Таким образом, разрыв между югорскими показателями и среднероссийским уровнем превысил 11 600 рублей в пользу северян.

Эксперты связывают высокий уровень выплат в Ханты-Мансийском автономном округе со спецификой его экономической модели:

Районные коэффициенты и северные надбавки: В отличие от многих других регионов, здесь эти выплаты напрямую влияют на формирование базы для начисления страховой пенсии. Высокие зарплаты в нефтегазовом секторе в течение трудовой жизни конвертируются в значительные пенсионные баллы и повышенные фиксированные выплаты.

Региональные доплаты: Помимо федеральных стандартов, власти округа реализуют дополнительные меры поддержки пенсионеров за счет собственного бюджета. Это позволяет удерживать планку выплат значительно выше уровня инфляции.

Отраслевая структура: Значительная доля занятости в нефтегазовой промышленности обеспечивает высокие отчисления в СФР, формируя устойчивый финансовый поток для выплат нынешним пенсионерам.

Высокое место Югры в этом списке подчеркивает эффективность региональной социальной политики и экономический вес «тюменской матрешки», которая остается главным донором федерального бюджета и территорией опережающего социального развития.