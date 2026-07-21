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НовостиНедвижимость21 июля 2026 7:44

Нижнему Тагилу согласовали строительство приюта для собак за 800 миллионов

Проект прошел государственную экспертизу, но денег на строительство нет
Лев ИСТОМИН
На строительство приюта нужно 800 миллионов рублей

На строительство приюта нужно 800 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Проект строительства крупнейшего в Свердловской области центра для безнадзорных животных в Нижнем Тагиле официально получил «зеленый свет» от государственных экспертов. Однако пока перспектива появления современного приюта стоимостью почти в миллиард рублей отодвинулась на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

Документация по строительству муниципального приюта успешно прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Это означает, что архитектурные решения, инженерные сети и сметы соответствуют всем нормам безопасности и строительным регламентам. На разработку этого проекта муниципальные власти уже потратили более 6 миллионов рублей. Однако сам объект рискует остаться только на бумаге.

Нижнетагильский приют должен был стать частью масштабной программы областных властей — создания сети из семи межмуниципальных центров содержания животных. Идея заключалась в цивилизованном подходе к проблеме: централизованный отлов; стерилизация и чипирование; содержание агрессивных особей, которых нельзя возвращать на улицы.

- В сегодняшней экономической ситуации объективно говорить о строительстве такого питомника пока рановат», — прямо заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Проблема нехватки средств носит системный характер. Еще в октябре прошлого года аналогичную экспертизу прошел проект приюта в Верхней Салде, но денег в бюджете Свердловской области на все объекты нет.