Нижнему Тагилу согласовали строительство приюта для собак за 800 миллионов

На строительство приюта нужно 800 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Проект строительства крупнейшего в Свердловской области центра для безнадзорных животных в Нижнем Тагиле официально получил «зеленый свет» от государственных экспертов. Однако пока перспектива появления современного приюта стоимостью почти в миллиард рублей отодвинулась на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

Документация по строительству муниципального приюта успешно прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Это означает, что архитектурные решения, инженерные сети и сметы соответствуют всем нормам безопасности и строительным регламентам. На разработку этого проекта муниципальные власти уже потратили более 6 миллионов рублей. Однако сам объект рискует остаться только на бумаге.

Нижнетагильский приют должен был стать частью масштабной программы областных властей — создания сети из семи межмуниципальных центров содержания животных. Идея заключалась в цивилизованном подходе к проблеме: централизованный отлов; стерилизация и чипирование; содержание агрессивных особей, которых нельзя возвращать на улицы.

- В сегодняшней экономической ситуации объективно говорить о строительстве такого питомника пока рановат», — прямо заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Проблема нехватки средств носит системный характер. Еще в октябре прошлого года аналогичную экспертизу прошел проект приюта в Верхней Салде, но денег в бюджете Свердловской области на все объекты нет.