Глава СКР поручил разобраться с дебоширами, держащими в страхе двор в Екатеринбурге

Глава СКР взял ситуацию на личный контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители дома №12 по улице Антона Валека в Екатеринбурге давно жалуются на компанию молодых людей, которые прямо во дворе дома пьют, дерутся, шумят круглые сутки и справляют нужду. Об этом информирует «Ямал 1».

Двор дома в самом центре уральской столице огорожен, но это не мешает выпивохам устраивать здесь кулачные бои. Не смущает малолеток и наличие детского сада во дворе. Они приходятся суда с трехлетней девочкой, которая во время продолжительных пьяных гуляний предоставлена сама себе.

О ситуации узнал Глава Следственного комитета России, после чего поручил разобраться с грубыми нарушениями и лично доложить о проделанной работе в Екатеринбурге. Ситуация находится на контроле центрального аппарата СКР.