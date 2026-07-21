Цена на «квадраты» в новостройках Екатеринбурга выросла на 7%

Рынок новостроек в Екатеринбурге неоднороден Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рынок первичной недвижимости Екатеринбурга за последний год продемонстрировал резкий ценовой скачок. Согласно совместному исследованию девелоперской компании «РАЗУМ» и сервиса аналитики «Объектив.РФ», средняя стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах выросла на 7%. Однако эта цифра скрывает колоссальный разрыв между районами-лидерами роста и спальными гигантами, где динамика оказалась гораздо скромнее. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Наибольший шок для покупателей зафиксирован в локациях, которые традиционно считались либо удаленными, либо перспективными «в долгую».

Лидер роста — микрорайон Кольцово. Цена «квадрата» здесь взлетела на 21,7%, достигнув отметки 127,8 тысячи рублей. Такой рывок эксперты связывают с активным развитием транспортной доступности (близость к аэропорту, новые развязки) и приходом крупных федеральных застройщиков.

Серебро у Солнечного: +16,6%. Стоимость достигла внушительных 167 тысяч рублей за квадратный метр. Этот район давно перестал быть «дальней дачей» и превратился в полноценный жилой массив со своей инфраструктурой.

Новая Сортировка (+14,6%, 160,1 тыс. руб.), Широкая Речка (+14,2%) и Завокзальный (+13,9%) замыкают пятерку самых динамичных территорий.

Такая статистика опровергает миф о том, что дорожают только элитные центральные районы. Основной драйвер инфляции сегодня — это масштабная комплексная застройка бывших промышленных зон и пустырей на периферии.

В то время как Кольцово бьет рекорды по процентам, основные объемы строительства сосредоточены в районах-спутниках, формирующих облик современного Екатеринбурга. На Академический, ВИЗ-Правобережный и Химмаш приходится почти 77% всего строящегося жилья в городе:

Академический: 328 тыс. кв. м;

ВИЗ: 200 тыс. кв. м;

Химмаш: 190 тыс. кв. м.

Ценовая политика здесь более сдержанная из-за огромного объема предложения, которое балансирует спрос. На ВИЗе цена выросла на существенные 13,1%, тогда как в Академическом — лишь на 3,7%. Однако именно Академический показал рост физического объёма продаж: количество доступных лотов увеличилось до 2060 (плюс 288 вариантов к прошлому году). Девелоперы продолжают активно осваивать эту территорию, так как она остается главным магнитом для семейной аудитории.

Итоговая цифра в договоре долевого участия часто не отражает реальных затрат покупателя. На цену влияет не только рыночный спрос, но и агрессивный маркетинг. Застройщики используют широкий арсенал инструментов:

Субсидированные ипотечные ставки (иногда близкие к нулю);

Рассрочки платежа;

Прямые скидки при онлайн-бронировании.

Все эти финансовые схемы чаще всего уже заранее заложены в базовую стоимость объекта. Покупатель видит привлекательную ставку по ипотеке, но платит за сам «квадрат» больше, чем планировал изначально. Это позволяет компаниям удерживать высокую маржинальность даже в условиях дорогой проектном финансирования.