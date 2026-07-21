Свердловское МЧС прогнозирует подъем уровня воды на некоторых территориях

Большая часть затоплений ожидается в Новолялинском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается незначительный подъем уровня воды на некоторых территориях. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- Ситуация находится под пристальным контролем Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области, - отметили в ведомстве.

Согласно прогнозу на 21 июля, наиболее напряженная ситуация создается в Новолялинском районе. Здесь сегодня ожидается затопление 4 домов и 150 приусадебных участков. Также вода коснется около 40 участков Невьянска, Первоуральска, Краснотурьинска, Тавды, Туринска и Ивделя.

Напомним, что на текущий момент в зоне паводка находятся больше 3,6 тысячи территорий. Специалисты продолжают вести борьбу с непогодой и помогают жителям. К работам привлечены больше 500 человек и 150 единиц техники.