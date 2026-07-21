При поддержке Топливного дивизиона «Росатома» в Новоуральске появился современный городской парк

Фото: пресс-служба УЭХК

В ЗАТО Новоуральск Свердловской области торжественно открыли обновленное общественное пространство – так называемый «Старый новый парк». Этот проект стал одним из результатов народной программы городских изменений «Радиус доверия», которая реализуется Топливным дивизионом «Росатома» в городах.

С инициативой подарить парку вторую жизнь вышла группа неравнодушных горожан в 2022 году. Объем финансирования проекта составил 60 млн рублей (половина суммы выделена по линии Топливного дивизиона «Росатома», вторая половина – средства местного бюджета).

Фото: пресс-служба УЭХК

В 50-70-е годы территория парка была практически единственным летним местом отдыха. Здесь были летний кинотеатр на 600 мест, аллеи, читальный павильон, танцевальная площадка, аттракционы, беседки.

После обновления парк облагорожен с максимальным сохранением ландшафта. Территория выложена тротуарной плиткой, созданы две площадки для отдыха (созерцания и танцев), сектор из природных материалов, велопарковка, скамейки, урны, современное освещение и система видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба УЭХК

«Старый новый парк» – часть масштабной программы благоустройства Новоуральска, в которой принимают активное участие госкорпорация «Росатом», управляющая компания Топливного дивизиона АО «ТВЭЛ» и Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в ЗАТО Новоуральск).

- «Росатом» и комбинат системно помогают городу меняться. Это наша традиция и социальная ответственность. Мы готовы поддержать добрые инициативы горожан, если они направлены на улучшение качества и создание комфорта в городе. Важно, чтобы сами жители чувствовали сопричастность в позитивных переменах», – отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин.

Фото: пресс-служба УЭХК

Реклама АО «УЭХК» ИНН 6629022962 Erid: 2W5zFGotYVP