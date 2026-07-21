Не покупайте не глядя: где в Екатеринбурге можно «примерить» недвижимость до сделки

Фото: Алексей Дмитриев

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» стирает границы между рендерами и реальностью. В субботу, 25 июля, компания приглашает на эксклюзивный квартирный тест-драйв в жилом квартале «Страна.Энтузиастов». Количество мест ограничено, запись уже открыта.

Участники тест-драйва не ограничатся посещением офиса продаж. Их ждет небанальный формат просмотра квартир в ЖК. Они получат уникальную возможность лично ощутить атмосферу жилого комплекса: пройтись по уютным парадным, оценить многофункциональные дворы. Каждый сможет заглянуть в свою будущую квартиру, оценить вид из окон, пообщаться с соседями. Менеджеры детально раскроют особенности проекта и покажут все то, что остается за кадром для обычных посетителей.

«Представьте: вот ваша квартира, ваш дом, двор, где играют дети, паркинг, в котором стоит семейный автомобиль», — предлагают клиентам почувствовать себя уже действующими резидентами ЖК «Страна.Энтузиастов».

На тест-драйве участникам покажут жемчужину проекта — уникальную двухуровневую квартиру со вторым светом. Масштаб, высоту потолков и невероятный объем воздуха.

Фото: Алексей Дмитриев

Абсолютный ценовой эксклюзив: только в этот день и только для участников тест-драйва будут действовать секретные скидки до 5,7 млн руб. на несколько топовых планировок, а также выгодные условия покупки: семейная ипотека от 3,5%, стандартная от 1% на первый год и первоначальный взнос от 500 тыс. руб.

25 июля на тест-драйв есть всего 2 временных слота — в 11:00 и в 13:00. Действует обязательная предварительная запись для каждого гостя. Не упустите шанс забронировать лучшую жизнь и лучшую скидку.

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