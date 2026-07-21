В Свердловской области за неделю родились 655 малышей

За неделю родились 335 мальчиков и 330 девочек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшую неделю с 13 по 19 июля на свет появились 655 малышей, из которых 335 мальчиков и 330 девочек. Также среди них родились пять пар близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, 442 рода врачи приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, еще 126 – в межмуниципальных центрах. Одни роды прошли в ургентном зале.

- Роды в ургентных залах – случай крайне редкий, но наша система здравоохранения оказывает помощь всем роженицам. После родоразрешения женщину с малышом обязательно переводят в перинатальный центр под наблюдение профильных специалистов, - отметили в Минздраве.

Отмечается, что возраст большей части родивших – 455 – составил до 35 лет. Еще 205 мамочек родили после 35-ти.