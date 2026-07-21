В Екатеринбурге из-за столкновения двух иномарок пострадал 11-летний подросток

Сотрудники Госавтоинспекции опросили участников ДТП и составили документы. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 20 июля около 16:45 произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний подросток. Предварительно, напротив дома №7 по переулку Банковскому столкнулись две иномарки.

- Водитель Hyundai следовал по переулку Банковскому, от улицы 8 Марта в сторону улицы Вайнера. При движении задним ходом он не обеспечил постоянного контроля за маневром и допустил столкновение с автомобилем Peugeot, - пояснили в городской Госавтоинспекции.

11-летнего пассажира Hyundai госпитализировали в ДГКБ №9. Отмечается, что на момент аварии подросток был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему удалось избежать серьезных травм.

Водителем Hyundai оказался 44-летний екатеринбуржец, стаж которого составляет 17 лет. За нарушения ПДД привлекался к ответственности лишь дважды. За рулем Peugeot находился 19-летний парень. Его водительский стаж составляет всего 10 месяцев. За это время трижды был привлечен к ответственности за нарушения ПДД.

Как показали результаты освидетельствования, оба автомобилиста на момент ДТП были трезвы. Сотрудники Госавтоинспекции опросили участников аварии и оформили все необходимые документы. Продолжается выяснение всех обстоятельств.