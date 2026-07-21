В Нижнем Тагиле экс-сотрудника ИК-12 осудили за передачки осужденным

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор бывшему сотруднику ИК-12 Андрею Харитонову. В период с января 2022 года по январь 2023-го он, будучи главным технологом центра трудовой адаптации, передавал осужденному запрещенные предметы.

- Капитан внутренней службы Харитонов, действуя из корыстных побуждений и вопреки интересам службы, организовал пронос на охраняемую территорию колонии и передачу осужденному запрещенных предметов, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Так, в январе 2022 года он пронес в колонию 10 флешек, получив за это 5 тысяч рублей. В феврале передал осужденному беспроводную гарнитуру, а в марте – пять карт памяти MicroSD. Оба раза он получил по 3 тысячи рублей. В ноябре Харитонов передал заключенному мужской парфюм и 25 тысяч наличными, получив за это 5 тысяч рублей.

- В период с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудник пронес на режимную территорию и передал осужденному два роутера, портативный аккумулятор и две сим-карты, получив за это еще 3 тысячи рублей, - отметили в облсуде.

В суде Харитонов свою признавать не стал. По его словам, он оказывал помощь семье осужденного в решении различных бытовых вопросов, за что и получал деньги. Например, он отвозил больную мать заключенного к массажисту, а также помогал его родственникам с ремонтом автомобилей.

Однако суд ему не поверил и признал виновным в трех эпизодах по части 1 статьи 286 УК РФ и в двух по пункту «е» части 3 той же статьи – «Превышение должностных полномочий». В качестве наказания экс-сотруднику ГУФСИН назначили 4 года колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 1,5 года.

Стороны пытались обжаловать приговор в областном суде, однако там его оставили без изменений. Он вступил в законную силу.