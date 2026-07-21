В Екатеринбурге 20 июля открыли выставку о Василии Татищеве

Алексей Орлов открыл выставку о Василии Татищеве. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 июля открыл выставку, посвященную 340-летию Василия Татищева. Экспозиция включает 32 стенда, которые раскрывают жизненный путь основателя уральской столицы и рассказывают о ключевых моментах его государственной деятельности.

- Отдельное внимание уделено его роли в основании и развитии Екатеринбурга – в том числе открытию горных школ и запуску монетного производства. Также представлены сведения о научных трудах и о том, как сохраняется память об основателе в наши дни, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выставка находится под открытым небом. Посетить ее можно будет до 20 сентября на пешеходной аллее по проспекту Ленина, между улицами Вайнера и Сакко и Ванцетти.

Как отметили в мэрии, экспозицию планируется сделать передвижной. Ее покажут в других городах, которые связаны с Василием Татищевым.