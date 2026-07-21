На Среднем Урале почти месяц ищут пропавшего 25-летнего мужчину

Мужчина пропал 25 июня 2026 года. Фото: поисково-спасательный отряд«ЛизаАлерт»

В Реже развернули поиски 25-летнего Вадима Клинова. Мужчина пропал почти месяц назад – 25 июня он ушел из дома и не до сих пор не вернулся. Розыском свердловчанина занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Пропал Клинов Вадим Сергеевич, 25 лет, 2001 год рождения. Город Реж, Свердловская область. Может находится в вашем городе или в вашем районе, - передают поисковики.

Согласно ориентировке, рост Вадима составляет 190 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины темно-русые волосы и зелено-карие глаза. На момент пропажи он был одет в черные кроссовки, синие джинсы, а также зеленую футболку и бежевую куртку.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Вадима Клинова, сообщите об этом инфоргу поисков Ирине: 8 (912) 645-28-46. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или позвонить по единому номеру 112.