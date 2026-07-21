В Кольцово временно закроют вход в международный терминал и перенесут остановки

Сейчас ведется благоустройство площади у аэропорта Кольцово Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за реконструкции площади у аэропорта Кольцово пассажиров ожидают некоторые изменения. Так, вход через международный терминал будет закрыт с 21 июля. Пройти можно будет через терминал А, где на время работ откроют дополнительную входную группу.

- Также попасть в аэропорт, напомним, можно через отель «Азимут», который связан с вокзалом переходом, - пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Кроме того, остановки автобусов у аэропорта временно перенесут ближе к отелю «Азимут». Они расположатся напротив терминала А. Изменения коснуться маршрутов, следующих в Екатеринбург и поселок Кольцово.

- Реконструкция на нашей привокзальной площади идет ударными темпами, и с утра строители начнут демонтаж покрытия на новом участке пешеходной зоны, - отметили в аэропорту.

Напомним, что в рамках проекта по благоустройству на площади появятся скамейки и качели, игровая зона для детей. Территорию также планируется озеленить. О сроках завершения работ пока не сообщается.