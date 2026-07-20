В Нижнем Тагиле ветераны СВО сыграют в первом всероссийском шахматном турнире

Бойцы СВО и ветераны съедутся в Нижний Тагил, чтобы сыграть в шахматы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле с 29 июля по 1 августа пройдет первый Всероссийский шахматный турнир среди ветеранов спецоперации. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В финале ожидают победителей региональных и муниципальных турниров. Акция проходила в мае 2026 года по всей России. Она была приурочена к 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Во время Великой Отечественной войны многие известные гроссмейстеры приезжали в госпитали, проводили сеансы и поддерживали раненых бойцов. Сегодня эта традиция получает новое продолжение. Для нас важно, чтобы этот турнир не был разовым соревнованием, а стал этапом большой системной работы, - говорит многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.

Сообщается, что участие в турнире подтвердили 89 российских регионов. Уже запегистрировались 114 участников. Это бойцы, награжденные государственными и ведомственными наградами. В том числе ветераны спецоперации.