Экс-сотрудник свердловского МинАПК получил 12,5 лет колонии за наркотики

Экс-чиновник отправится в колонию строгого режима. Фото: пресс-служба судов Свердловской области

В Екатеринбурге вынесен приговор экс-начальнику отдела семеноводства Министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Игорю Крупскому. Заседание проходило в Академическом райсуде Екатеринбурга. Приговор был озвучен и его подельнику - Игорю Соколову. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Как было установлено, Игорь Крупский будучи чиновником с профобразованием разбирался в растениеводстве. Это помогло ему в создании нарколаборатории и выращивании органического наркотика. В банду он вовлек Игоря Соколова, а также еще одного участника. Дело последнего выделено в отдельное производство. Они купили семена растений, оборудовали и утеплили помещение. Создали освещение, вентиляцию. Приобрели технику для переработки растений.

- Преступная группа действовала с января 2023 по декабрь 2024 года. За это время им удалось вырастить более 140 растений и получить из них более 21 килограмма наркотических средств, - рассказали в инстанции.

Во время обысков силовики накрыли эту нарколабораторию и изъяли запрещенные вещества, оборудование.

По итогу суд приговорил Игоря Крупского к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Его подельник Игорь Соколов получил 12 лет строгого режима. Их признали виновными по статьям УК РФ, связанным с незаконным оборотом и изготовлением наркотических средств. Приговор еще не вступил в законную силу.