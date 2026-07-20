В Свердловской области пропал 15-летний школьник

Ребенка нашли в день пропажи Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Щелкун полиция и волонтеры развернули поиски 15-летнего Григория Патрахина. Мальчик пропал 20 июля. Он вышел на прогулку около 11:00, но не вернулся домой. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

- Ни телефон, ни личные вещи мальчик с собой не брал. У него есть особенность походки. Он подволакивает левую ногу. Подросток мог уехать в Екатеринбург. Однако он не ориентируется в большом городе и может заблудиться, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры.

Особые приметы пропавшего ребенка: рост 186 сантиметров, нормальное телосложение. У мальчика русые волосы и карие глаза.

На момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку. Также бело-синие клетчатые шорты, черные калоши, черно-серую кепку.

Обновлено в 21:59: ребенок найден.