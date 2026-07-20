Свердловчанам стали реже выдавать кредитные карты

Уральцам стали реже выдавать кредитные карты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловской области в июне смогли получить 39,5 тысячи кредитных карт. Этот показатель на 4,4% стал ниже, чем месяц назад. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

- Это говорит о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к кредитным историям. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, - сообщает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Больше всего в июне кредитных карт получили жители Москвы – 98, 5 тысячи. В Московской области выдана 71 тысяча кредиток. В Краснодарском крае их получили 51,9 тысяча человек.