На Среднем Урале после паводка более трех тысяч человек привито от гепатита

Свердловчан прививают от гепатита А Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территориях Среднего Урала, которые попали в зону паводка, проводят иммунизацию жителей. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассказало о темпах вакцинации.

- На подтопленных территориях от гепатита А привито свыше 3000 человек, - сказано в сообщении. – Наряду с вакцинацией проводится дезинфекция объектов.

На 20 июля обработали 500 жилых домов. Продезинфицировали 264 частные скважины, а также 471 выгребную яму. Свердловский Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле.

Напомним, что уральские медики отправились в зону паводка. Им приходится добираться до пациентов в ковше трактора в селе Килачевском. В деревне Фомина к пациентам фельдшеры плывут на надувной лодке. По данным регионального ГУ МЧС 20 июля вода сохраняется на территории 28 муниципальных образований.