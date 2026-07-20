Затопленный роддом Каменска-Уральского будут ремонтировать в октябре

Татьяна Савинова рассказала, что роддом продолжит работу

В Каменске – Уральском этой осенью начнется ремонт роддома, пострадавшего от паводка. По оценке властей, половина здания не пострадала, так как была на консервации. О ситуации рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

- Сорвалась резьба с ливневой трубы. При этом, сама труба осталась целой. Однако заглушку потоком воды прорвало. Получился очень серьезный объем затопления. Пострадал третий этаж, а также потолки на втором. Роддом продолжает жить и принимать пациентов. Мы мобилизовали все силы и буквально за сутки провели необходимые работы. Уже вчера там открылись две родовые, операционные и послеродовые палаты, - говорит Татьяна Савинова.

Она рассказала, что из 80-90 женщин примерно 20-30 рожениц временно перенаправят в Екатеринбург. Остальные свердловчанки будут рожать в Каменске – Уральском, им обеспечат комфорт и безопасность.

В региональном бюджете уже зарезервировали деньги на восстановление роддома. Ремонт на третьем этаже проведут к октябрю. Так как здание требуется просушить.

На втором этаже также ускорят уже запланированные работы. Будущим мамам и врачам предлагают выбрать четыре дизайна для будущих родовых залов.