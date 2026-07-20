Запинали, сняли одежду и расчленили: оглашен приговор убийцам, спрятавшим останки женщины в чемодане

Ирина Трушкова и ее подельники были задержаны в феврале 2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынесли приговор убийцам, расчленившим женщину в 2003 году. Речь идет о 68-летней Ирине Трушковой и 53-летнем Сергее Кирееве. По версии следствия, они вместе с другом Денисом Погулко расправились с 40-летней Татьяной Кац.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, троица запинала жертву, после чего раздела в ванной и расчленила. Останки Татьяны спрятали в трех разных местах – часть конечностей положили в чемодан и оставили на детской площадке. Страшную находку жители Асбестовского переулка обнаружили утром 28 мая на детской площадке. Именно там 23 года назад жила Ирина Трушкова.

Смерть женщины наступила в результате удушения от рук Дениса Погулко.

– Киреев в это время следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае необходимости подавить сопротивление потерпевшей, а также предупредить Трушкову и соучастника о появлении посторонних людей, которые могли стать очевидцами совершения преступления, – сообщили в надзорном ведомстве.

Убийцы были задержаны лишь в феврале 2026 года. Денис Погулко был схвачен в Самаре, Сергей Киреев – в Балашихе, Ирина Трушкова – жила в Екатеринбурге. Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных. Кировский районный суд назначил Ирине Трушковой наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы, Сергею Кирееву – 11 лет заключения в колонии строгого режима.

Уголовно дело в отношении Дениса Погулко было выделено в отдельное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гибель жены и арест сына: бизнесмена, которого спустя 30 лет обвинили в убийстве двух школьниц, преследует злой рок (подробнее)

«Они были не разлей вода»: что известно о девушке на Kia, рядом с которой в ДТП погибла лучшая подруга (подробнее)

Учительница искала киллера для бывшего, но ее оправдали: как она дважды избежала колонии (подробнее)

«Кристина сделала мужа личным рабом»: раскрыты страшные тайны убитой блогерши Журавлевой (подробнее)