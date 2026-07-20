В Сысертском и Туринском районах перекрыли дороги из-за паводка

В Свердловской области из-за паводка перекрывают участки дороги. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Временные перекрытия дорог из-за паводка были введены в Сысертском, а также Туринском районах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Из-за подтопления на 55-м километре пути Арамиль – Андреевка перекрыта дорога в обоих направлениях. Участок можно объехать по трассе М-5 «Урал».

В Туринском районе ограничения введены на двух участках. Подъезд к деревне Казакова от дороги Туринск – Урусово – Благовещенское – Кондрахино с 0 по 1 километру. Объезда нет.

Также с 0 по 2 километр на дороге Чекуново – Смычка. Проезд организован через поселок Смычка. В местах подтопления выставлены временные дорожные знаки, блокирующие устройства.

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут. Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасного движения.