В Сысертском и Туринском районах перекрыли дороги из-за паводка

Временные перекрытия дорог из-за паводка были введены в Сысертском, а также Туринском районах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Из-за подтопления на 55-м километре пути Арамиль – Андреевка перекрыта дорога в обоих направлениях. Участок можно объехать по трассе М-5 «Урал».
В Туринском районе ограничения введены на двух участках. Подъезд к деревне Казакова от дороги Туринск – Урусово – Благовещенское – Кондрахино с 0 по 1 километру. Объезда нет.
Также с 0 по 2 километр на дороге Чекуново – Смычка. Проезд организован через поселок Смычка. В местах подтопления выставлены временные дорожные знаки, блокирующие устройства.
Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут. Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасного движения.