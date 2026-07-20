Врач Хорошев запретил отдыхать менее четырех недель

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Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с изданием «Абзац» рассказал, что полноценный отпуск должен длиться не менее четырех недель.
Более короткий отдых ведет к упадку сил, снижению иммунитета, повышает тревожность, а также приводит к обострению хронических болезней.
- Отдых четыре недели – это рациональная величина, которая необходима для того, чтобы организм полностью восстановился, - говорит Павел Хорошев.
По словам спикера, качественный отдых самым наилучшим образом сказывается на продолжительности жизни, улучшает состояние здоровья, а также влияет на настроение человека.
Во время непродолжительного отпуска человек не может полностью абстрагироваться от работы и конфликтов, поэтому не успевает восстановиться.