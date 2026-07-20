На Среднем Урале прокуратура заставила подключить газ в 29 домах

После вмешательства прокуратуры дома были подключены Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура проверила свердловского оператора по газификации. Так как ранее претензия поступала от жительницы поселка Белоярский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники Генпрокуратуры и региональной прокуратуры выяснили, что владелице еще в 2025 году устанавливали котел и сделали внутреннюю разводку. Однако договор с оператором не выполняли, а затем он просто истек.

Специалисты не назвали женщине даты подачи газа, также они не подписали допсоглашение. Установлено, что такие же нарушения допустили в отношении 28 домовладельцев. Гендиректору компании вынесли представление, которое было удовлетворено.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства, работы дофинансировали. Сотрудники компании проложили газопровод к дому свердловчанки, а также к иным объектам. По итогу в 29 домов теперь поступает голубое топливо.