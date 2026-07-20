В Екатеринбурге участники из зарубежных стран узнают о навыках будущего

Соревновательная программа события включает 26 компетенций. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге состоятся финалы Международных чемпионатов высокотехнологичных профессий. Мероприятия пройдут с 9 по 13 ноября в Екатеринбург – ЭКСПО. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- С 2014 года на площадке чемпионата решаются важные задачи по достижению технологического суверенитета, развитию цифровых технологий, автоматизации производства и подготовке кадров. А Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи станет отличным стартом для ребят, которые уже предлагают решения для разных отраслей промышленности, - сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В этом году финал охватывает 26 компетенций. Они задают четыре направления – производительность труда, перспективные технологии, технологические и производственные решения, а также сквозные компетенции.

Будут представлены и 18 дополнительных компетенций в сфере промышленности, науки, связи и логистики. Заявки на участие в финале подали 37 компаний. В списке иностранных участников события: Армения, Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Гана, Индия, Индонезия, Иран и другие страны.