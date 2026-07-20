Байк-фестиваль собрал множество гостей и участников. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле подвели итоги первого байк-фестиваля «Демидовские огни», который прошел в выходные 18 и 19 июля. На мероприятии собрались больше тысячи гостей из разных регионов страны, а также из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Учитывая трудности с топливом и погодой, количество участников было меньше, чем изначально рассчитывали, но это не только не повлияло на атмосферу, но и дало убрать неудобства для жителей от прохода колонны мотоциклов по улицам, «обкатать» программу на будущее, - пояснили в мэрии.

Байк-фестиваль также посетили полпред в УрФО Артем Жога и мэр Тюмени Максим Афанасьев. Завершилось мероприятие выступлением группы «Агата Кристи».

Байк-фестиваль посетил полпред в УрФО Артем Жога. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Как рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, «Демидовские огни» могут стать постоянным событием.

- Если кратко подвести итог, то звучать он может так: фестиваль успешно стартовал, «Демидовским огням» быть, - подчеркнул мэр города.

Отмечается, что байк-фестиваль способствует развитию внутреннего туризма.