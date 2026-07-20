Более 70 предприятиям помог оптимизировать логистику Центр продажи услуг «РЖД» на СвЖД в 1 полугодии 2026 года

Фото: пресс-служба СвЖД

Специалисты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Свердловской железной дороге помогли в 1 полугодии 2026 года организовать логистику доставки продукции 75 предприятиям; из них 23 воспользовались транспортными услугами в рамках впервые заключенных договоров. Объем грузоперевозок, оформленных через ЦПУ в январе–июне 2026 года превысил 338 тыс. тонн. В июне 2026 года услугами воспользовались 34 клиента (из них три впервые).

СвЖД ведет целенаправленную работу по привлечению грузоотправителей и грузополучателей, в том числе тех, кто пользуется альтернативными видами транспорта.

В г. Алапаевск Свердловской области, в особой экономической зоне «Титановая долина», для завода по производству металлургической продукции (стальных помольных шаров) в составе крупного холдинга в июне была организована отправка продукции назначением на Южный Урал и в Казахстан. В комплекс поддержки клиента, помимо базовой услуги перевозки, включили сопровождение на всех этапах транспортировки, ежедневное информирование о дислокации груза. До конца 2026 года запланировано перевезти более 90 тыс. тонн продукции завода.

Фото: пресс-служба СвЖД

Предприятие планирует выйти на полную проектную мощность в 2027 году с дальнейшим расширением цеха и увеличением производительности. Для обеспечения железнодорожных перевозок в рамках производственного цикла холдинга планируется развитие подъездного пути необщего пользования.

Для другого клиента из металлургической отрасли была организована погрузка и доставка продукции (прокат) в контейнере к месту строительства объектов газодобычи по маршруту Шарташ – Лабытнанги – Карская. Погрузка осуществлена силами подразделения СвЖД на станции Шарташ. Первые 13 тонн перевезены в июле. Экономическая выгода для клиента составила 75% в сравнении с автомобильной перевозкой. Планируются регулярные отправки продукции по северному завозу 1-2 контейнера в месяц.

Основные клиенты ЦПУ – предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. Как правило, помимо базовой услуги перевозки, они заказывают такие опции, как доставка продукции «от двери до двери», терминально-складские сервисы, предоставление подвижного состава, оформление пакета перевозочных документов. Среди основных номенклатур грузов – строительная и лесная продукция, промышленное оборудование и прочие грузы. Все заказы, оформленные через ЦПУ, помогли предприятиям не только получить экономию времени при обращении за услугой, но и повысили экономический эффект за счет комплексных решений в логистике транспортных и производственных цепочек поставок.

ЦПУ – многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД» по принципу «одного окна». Его основная задача – максимально упростить предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к услугам железнодорожного транспорта. Центр ориентирован на комплексное обслуживание грузоотправителей, разработку логистических маршрутов по доставке грузов в любую точку страны и мира.