В Краснотурьинске рабочий погиб после падения с крыши КАМАЗа

По факту трагедии проводится расследование Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске прокуратура организовала проверку по факту гибели 60-летнего работника одного из местных предприятий.

Трагедия произошла 16 июля 2026 года на производственной площадке ООО «УралМонтажСервис» в ходе размещения груза в кузове КАМАЗа. Мужчина стоял на крыше автомобиля и поскользнулся, после чего упал вниз головой на бетон.

- Работником получены телесные повреждения – тупая сочетанная травма головы и туловища в виде перелома свода и основания черепа, ссадин головы и лица, перелома левой ключицы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался от полученных травм.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование находится на контроле прокуратуры.