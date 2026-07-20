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НовостиОбщество20 июля 2026 9:05

В Екатеринбурге пройдет финал чемпионата высокотехнологичных профессий

В ноябре Екатеринбург примет финал чемпионата «Хайтек»
Никита ПРИХОДЬКО
Финал чемпионата пройдет с 9 по 13 ноября. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Финал чемпионата пройдет с 9 по 13 ноября. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге с 9 по 13 ноября пройдет финал международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Соревновательная программа финала в этом году охватывает 26 основных компетенций, формирующих четыре направления: производительность труда, перспективные технологии, технологические и производственные решения, сквозные компетенции, - пояснили в департаменте.

Заявки на участие в финале подали уже 37 организаций, среди которых представители Вьетнама, ОАЭ, Ирана, Индии, Индонезии, ЮАР, Китая и других стран.

Отмечается, что чемпионат проводится в регионе с 2014 года. За эти годы число его участников и компетенции увеличилось в 3,5 раза.