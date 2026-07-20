В Сургуте 30 выпускников получили 100 баллов на выпускных экзаменах

Высшее достижение — 100 баллов — покорилось 30 участникам экзаменационной гонки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сургуте подведены итоги основного периода государственной итоговой аттестации (ГИА). Экзаменационная кампания 2026 года продемонстрировала не только количественный рост участников, но и качественный скачок в уровне подготовки школьников. Администрация города зафиксировала ряд рекордов, которые стали новой планкой для всей системы образования региона. Об этом сообщает ugra-news.ru.

В этом году к сдаче ОГЭ и ЕГЭ приступили 8 126 человек. В их число вошли:

2 466 одиннадцатиклассников, завершавших обучение в школе;

5 660 девятиклассников, проходивших основной государственный экзамен.

Сенсацией года стала литература. Этот предмет поставил абсолютный городской рекорд: сразу 15 работ были оценены в 100 баллов. Такой результат свидетельствует о высоком уровне филологической подготовки в школах Сургута.

Не остались в стороне и точные дисциплины. Впервые за всю историю проведения аттестаций в городе школьники смогли взять высший балл по традиционно сложным предметам — физике и обществознанию.

Стабильно растет интерес выпускников к естественнонаучному и инженерно-техническому профилю. По сравнению с прошлым годом увеличилось число желающих сдавать профильную математику, информатику, биологию, химию и географию. Это говорит о смещении фокуса абитуриентов в сторону инженерных специальностей и медицины. Кроме того, образовательная палитра города расширилась: впервые один из выпускников выбрал для сдачи китайский язык.

Высшее достижение — 100 баллов — покорилось 30 участникам экзаменационной гонки. Примечательно, что трое из них — выпускники прошлых лет, решившие улучшить свои результаты или подтвердить знания ради поступления в вуз мечты.

505 выпускников покинули школьные стены с аттестатами особого образца («с отличием»). Высшая степень признания учебных достижений — медали «За особые успехи в учении» I и II степеней — была вручена 281 одиннадцатикласснику.