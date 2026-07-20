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НовостиОбщество20 июля 2026 8:40

Глава свердловского МВД раскритиковал работу полиции Ревды

Александр Мешков не доволен работой полиции Ревды
Никита ПРИХОДЬКО
Александр Мешков поставил задачи полиции Ревды

Александр Мешков поставил задачи полиции Ревды

Глава ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков приехал в Ревду с рабочим визитом, чтобы подвести итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

- Критике подверглись должностные лица, допустившие значительный рост числа тяжких преступлений против личности с 13 до 29, снижение показателей на 50% по раскрытию преступлений прошлых лет, сокращение успешных операций в сфере незаконного оборота наркотиков и рейдов по борьбе с возросшей уличной преступностью, - пояснил полковник Горелых.

Кроме того, отмечается резкий рост числа нападений на несовершеннолетних – с 18 до 90. Александр Мешков также указал на недостаточную профилактическую работу местной полиции: ранее судимые граждане совершили 82 преступления. В сфере миграционных процессов иностранцами было совершено 9 нарушений.

По итогам рабочего визита глава свердловской полиции поставил МВД Ревды задачи и заверил, что в конце года вновь проверит работу ведомства.