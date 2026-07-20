Глава свердловского МВД раскритиковал работу полиции Ревды

Александр Мешков поставил задачи полиции Ревды

Глава ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков приехал в Ревду с рабочим визитом, чтобы подвести итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

- Критике подверглись должностные лица, допустившие значительный рост числа тяжких преступлений против личности с 13 до 29, снижение показателей на 50% по раскрытию преступлений прошлых лет, сокращение успешных операций в сфере незаконного оборота наркотиков и рейдов по борьбе с возросшей уличной преступностью, - пояснил полковник Горелых.

Кроме того, отмечается резкий рост числа нападений на несовершеннолетних – с 18 до 90. Александр Мешков также указал на недостаточную профилактическую работу местной полиции: ранее судимые граждане совершили 82 преступления. В сфере миграционных процессов иностранцами было совершено 9 нарушений.

По итогам рабочего визита глава свердловской полиции поставил МВД Ревды задачи и заверил, что в конце года вновь проверит работу ведомства.