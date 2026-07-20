В Нижнем Тагиле объем изъятых наркотиков вырос на 1000%

Стражи порядка изъяли 188 500 граммов наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по июль 2026 года в Нижнем Тагиле стражи порядка изъяли 188 500 граммов наркотиков. Рост к году - 967,5%. Об этом сообщает Тагил.Лайф со ссылкой на данные мониторинга наркоситуции в уральском городе.

На этом фоне рынок классических растительных и химических стимуляторов практически обвалился:

Гашиш: изъято всего 6 граммов (падение на 70%).

Каннабис: обнаружено 76 граммов (сокращение на 47,9%).

Тяжелые опиаты и амфетамины: за шесть месяцев не зафиксировано ни одного факта оборота героина, амфетамина, дезоморфина и метадона.

Столь радикальное изменение структуры рынка свидетельствует о том, что местный наркооборот полностью перешел под контроль лабораторий, производящих дешевые курительные смеси и порошки, которые вытесняют более дорогие и сложные в логистике вещества.

Несмотря на колоссальный объем изъятого, официальная статистика зарегистрированных правонарушений выглядит оптимистично. Общее число наркопреступлений снизилось на 12,7%, составив 350 фактов. При этом эффективность работы полиции заметно выросла: раскрываемость увеличилась на 16% (до 281 раскрытого преступления). Это говорит о качественном изменении подхода силовиков — фокус смещается с выявления мелких потребителей на пресечение каналов поставок и работу крупных дел.

Особую тревогу вызывает вовлечение несовершеннолетних. За полгода несовершеннолетние тагильчане дважды фигурировали в уголовных делах как участники незаконного оборота запрещенных веществ. Еще пять подростков были привлечены к административной ответственности, вероятно, за потребление или мелкое хранение. Это указывает на то, что синтетические наркотики остаются доступными для самой уязвимой категории граждан.

Официальная медицинская статистика фиксирует тяжелую ситуацию с последствиями употребления. На учете в наркологическом диспансере состоят 1068 жителей города, из них 210 — женщины. За прошедшие шесть месяцев от передозировки скончались 24 человека.

При этом количество официальных освидетельствований сократилось. Всего было проведено 801 проверка на состояние опьянения, что на 32% меньше, чем годом ранее. В ходе этих процедур выявлено 125 случаев именно наркотического опьянения.