Пять лесничеств ЯНАО закрыты для посещения до 6 августа

Леса взяты под усиленную охрану Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на официальную отмену режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа, жителям региона по-прежнему закрыт доступ к значительной части природных территорий. Согласно приказу департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО, под действие ограничений попали сразу пять крупных лесничеств.

До 6 августа включительно гражданам полностью запрещено находиться на территориях:

Красноселькупского;

Надымского;

Ноябрьского;

Таркосалинского;

Ямальского лесничеств.

Ограничения носят комплексный характер. Помимо запрета на пешее пребывание граждан, документ блокирует въезд любого транспорта в указанные локации. Также приостановлено проведение определенных видов работ, которые могут представлять угрозу пожарной безопасности или экосистеме лесов.

Формально режим ЧС был снят ранее, однако текущие меры вводятся точечно для минимизации рисков. Традиционно подобные ограничения связаны с необходимостью предотвращения лесных пожаров в период высокой температуры воздуха и сухости растительности, а также для защиты людей от возможных очагов тления торфа.

Леса взяты под усиленную охрану. В указанных районах организовано круглосуточное патрулирование силами лесной охраны и правоохранительных органов. Все территории находятся на особом контроле оперативных служб. Нарушителям режима грозит административная ответственность.

Стоит отметить, что данные меры напрямую затрагивают планы местных жителей на летний отдых — сбор дикоросов, рыбалку и туристические вылазки придется перенести на другие участки округа или отложить до середины августа. Об этом сообщает Ямал 1.