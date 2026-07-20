Рынок новостроек Екатеринбурга охладил ожидания девелоперов

Дальнейшая судьба рынка зависит от макроэкономических факторов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года стал для застройщиков Екатеринбурга месяцем неоправдавшихся надежд. Несмотря на формальный рост продаж, динамика оказалась значительно слабее той, к которой привыкли участники рынка в периоды трансформации государственных ипотечных программ. По данным начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, за месяц в регионе было заключено около 1,8 тысячи сделок по договорам долевого участия (ДДУ). Этот показатель заметно уступает январскому пику текущего года.

Девелоперы и аналитики традиционно ожидали резкого всплеска покупательской активности накануне масштабной реформы «Семейной ипотеки». Предполагалось, что семьи поспешат зафиксировать выгодные условия до перехода к дифференцированным ставкам, которые будут напрямую зависеть от количества детей в семье. Однако этого не произошло. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

- В прошлом месяце рынок вежливо проигнорировал прогнозы об ажиотаже... Рост спроса оказался сдержанным, а кардинальные изменения по основной льготной программе отложили до осени, — констатировал Михаил Хорьков в своих социальных сетях.

Эксперт отмечает ключевой сдвиг в психологии потребителей: страх упустить выгодный момент практически перестал быть главным драйвером продаж. Резервы клиентов с детьми, готовых брать ипотеку на любых условиях ради получения жилья здесь и сейчас, оказались полностью исчерпаны. Покупатели заняли выжидательную позицию.

Ситуация усугубляется серьезным дисбалансом между предложением и спросом. Объем нереализованных квартир в Екатеринбурге остается критически высоким — порядка 66 тысяч лотов. При этом более 5 тысяч из них уже физически построены и введены в эксплуатацию, превращаясь в балласт на балансе строительных компаний. Новые жилые комплексы продолжают выводиться на рынок, увеличивая затоваривание.

На фоне избытка предложения ценовая динамика замерла. Рост стоимости квадратного метра остановился. Девелоперам приходится использовать весь арсенал инструментов для привлечения внимания:

Прямые скидки: все больше проектов предлагают акционные квартиры со значительным дисконтом, и именно они формируют основную массу реальных сделок.

Дорогое субсидирование: чтобы сделать ежемесячный платеж привлекательным, застройщики вынуждены выкупать у банков процентную ставку для клиента за свой счет, что сильно бьет по маржинальности бизнеса.

Оптимизация затрат: компании ищут способы снизить себестоимость строительства, однако пространство для маневра ограничено ростом цен на стройматериалы и дефицитом кадров.

Дополнительным фактором охлаждения выступает высокая доходность банковских вкладов. Ставки по депозитам по-прежнему существенно превышают темпы роста цен на недвижимость. Для многих екатеринбуржцев стратегия накопления средств на вкладе выглядит сегодня финансово более грамотной, чем покупка квартиры в инвестиционных целях или спешное решение жилищного вопроса.

По мнению аналитиков УПН, сложившийся рыночный контекст сохранится неизменным как минимум в течение ближайших трех месяцев. До осени отрасль будет находиться в режиме ожидания конкретных решений правительства по новым параметрам семейной ипотеки. Пока правила игры окончательно не определены, девелоперы продолжат вести агрессивную борьбу за каждого клиента, жертвуя прибылью ради сохранения темпов наполнения эскроу-счетов.

Дальнейшая судьба рынка зависит от макроэкономических факторов. Ключевым триггером станет политика Центрального банка РФ. Снижение ключевой ставки способно оживить вторичный сегмент и уменьшить разрыв в стоимости кредитов, тогда как сохранение жесткой денежно-кредитной политики оставит первичный рынок во власти скидок и государственного субсидирования.