В Кемерове ночью сгорел двухэтажный частный дом, внутри были двое

В результате пожара полностью сгорела и обрушилась обрешётка крыши. Фото: МЧС России

В Кемерове минувшей ночью загорелся двухэтажный кирпичный частный дом. Пожар вспыхнул 19 июля в 22:14 в переулке 1-й Нагорный, 9, пишет Vse42.ru со ссылкой на областное МЧС.

На место выехали 23 спасателя и шесть автоцистерн. К моменту их прибытия здание уже полыхало открытым пламенем, существовала угроза распространения на два соседних строения. Из дома самостоятельно выбрались два человека, в том числе один ребёнок.

Открытое горение ликвидировали через 27 минут — в 22:41. Как рассказали в МЧС, в результате пожара полностью сгорела и обрушилась обрешётка крыши, выгорели стены второго этажа, частично обрушилось межэтажное перекрытие. Общая площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание.