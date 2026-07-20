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НовостиОбщество20 июля 2026 6:21

В Екатеринбурге покажут коллекцию наивного искусства Сергея Тарабарова

Почти 100 произведений наивного искусства представят на выставке в Екатеринбурге
Никита ПРИХОДЬКО
Выставку представят в Музее ИЗО

Выставку представят в Музее ИЗО

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге откроется выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только», где будут представлены почти 100 произведений наивного искусства 21 автора.

Работы входят в московское собрание одного из первых российских галеристов и ныне покойного Сергея Тарабарова, а также его жены Евгении Черепниной, которая продолжает хранить и пополнять коллекцию супруга.

- Главная особенность выставки — ее личный тон. Почти все представленные художники, это друзья галеристов, люди, с которыми их связывали многолетние отношения. В экспозиции представлены портреты самой семьи — Сергея, Евгении и их дочери Валентины Черепниной, -- рассказали в пресс-службе Музея ИЗО.

Стартует выставка 24 июля – в день рождения Сергея Тарабарова и День наивного искусства, учредителем которого он является. Посмотреть на произведения можно будет до 18 октября.