На ВИЗ-Стали чествуют лучших сотрудников ко Дню металлурга

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

В преддверии профессионального праздника на ВИЗ-Стали и ВИЗе (входят в Группу НЛМК) проходят торжественные награждения сотрудников, чей труд, опыт и инициативность вносят значимый вклад в развитие предприятий. В этом году знаки отличия получат 158 работников.

Среди награжденных — сотрудники, которые многие годы добросовестно работают на производстве, передают знания молодым коллегам, предлагают полезные инициативы и добиваются высоких результатов в конкурсах профессионального мастерства. В числе отмеченных — заслуженные работники, лучшие наставники, инициаторы производственных улучшений и победители профильных соревнований.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

По традиции металлургов отмечают наградами разного уровня: корпоративными, муниципальными, региональными и отраслевыми. Часть наград сотрудники получают непосредственно в своих подразделениях — на собраниях трудовых коллективов их вручают руководители предприятия.

Кульминацией праздничных мероприятий станет вручение ведомственных и региональных знаков отличия, которое состоится 18 июля на выездном празднике, посвященном Дню металлурга. Он пройдет под девизом «Гордимся нашим делом» на площадке на берегу озера Балтым.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Праздничные награждения — это не только добрая традиция, но и возможность отметить людей, благодаря которым предприятие развивается, сохраняет профессиональные ценности и укрепляет преемственность поколений.

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