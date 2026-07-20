Прокуратура нашла нарушения в приюте для животных в Красноуральске

Прокуратура выявила множество нарушений в содержании собак Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноуральске прокуратура наведалась в приют для животных, которым управляет ООО «Арсенал». По итогам проверки было найдено множество нарушений в содержании около 160 отловленных собак.

- В зоне временного содержания животных отсутствует приемное помещение, изолятор и стационар. Кроме того, приютом допускается хранение биологических отходов в одном помещении с продукцией животного происхождения, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Само помещение для хранения биологических отходов не отапливается и не запирается из-за отсутствия замка. Для больных животных не оборудован изолятор.

Также отсутствуют документы о проведении ежедневной уборки и проверки помещений на наличие насекомых или грызунов. Помимо этого, сотрудники прокуратуры в ходе осмотра нашли испорченное мясо без маркировки.

В отношении директора ООО «Арсенал» завели два административных дела: по части 1 статьи 8.54 КоАП РФ «Несоблюдение владельцами приютов для животных требований к осуществлению деятельности по обращению с животными» и по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Так, главу организации оштрафовали на 15 и 10 тысяч рублей соответственно. Отмечается, что прокуратура проконтролирует устранение всех выявленных нарушений.