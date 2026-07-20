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НовостиОбщество20 июля 2026 3:44

На Среднем Урале паводок отрезал от большой земли 31 населенный пункт

В Свердловской области затопленными остаются 11 низководных мостов
Никита ПРИХОДЬКО
Организованы лодочные и паромные переправы

Организованы лодочные и паромные переправы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области, по данным на 19 июля, из-за паводка от большой земли отрезан 31 населенный пункт. Здесь временно нарушено автотранспортное сообщение. Еще с одной территорией ограничено пешеходное сообщение.

- На участках, где введены ограничения, установлены временные дорожные знаки, организовано патрулирование экипажами ДПС, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

Затопленными остаются 11 низководных мостов, а также два участка на автодорогах Синячка – Махнево – Болотовское и Серов – Денежкино. Кроме того, паводок уничтожил подвесной пешеходный мост у деревни Мартьяново.

Отмечается, что для всех жителей, оказавшихся в зоне подтопления, созданы запасы продуктов и лекарств. Также осуществляется подвоз воды, работают лодочные и паромные переправы. Все службы продолжают заниматься ликвидацией последствий паводка.