В Камышлове пьяный отец бросался с домкратом на полицейских и был арестован

На Урале нерадивый отец пытался напугать полицейских, изымавших его ребенка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Камышлове отец пытался напугать полицейских, изымавших его полугодовалого ребенка. Инцидент произошел 15 июля. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

В полицию обратилась женщина, которая увидела нетрезвых родителей вместе с малышом. Свердловчанка заявила, что пара едва не уронила ребенка. На вызов приехали полицейские вместе с инспектором ПДН. Супруги действительно были сильно пьяны. Поэтому на месте было принято решение изымать ребенка из семьи.

- Полицейский передал малыша инспектору ПДН. Это не понравилось отцу – Ивану Кузнецову. Он выбежал на улицу, стал громко кричать, размахивать руками, выражаться нецензурной бранью, на замечания соседей он не реагировал, стал прыгать на патрульный автомобиль. Дойдя до своего автомобиля, Иван достал домкрат и стал размахивать, - рассказали в инстанции.

По итогу буйного отца задержали и увезли в отдел. На него составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). По итогу Камышловский райсуд назначил мужчине 10 суток административного ареста.