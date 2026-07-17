Главе СКР доложат об обрушении потолка в детском саду на Среднем Урале

Следователи завели уголовное дело после инцидента с обрушением потолка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обрушении потолка в детсаду на Среднем Урале. По данным массмедиа, речь идет о детском саду в Камышловском городском округе.

Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Обсуждается, что не было принято должных мер к обеспечению безопасности детей, а саму ситуацию попытались не предавать огласке. Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело, - сказано в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования. В том числе об установленных обстоятельствах ЧП.

Напомним, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла ситуацию с обрушением потолка уральского детсада на контроль. Сообщалось, что родителей воспитанников попросили провести ремонт.