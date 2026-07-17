Центр культурного развития открылся в Кировграде

Здание украшает яркий мурал. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Центр культурного развития распахнул свои двери в Кировграде. Здание площадью около пяти тысяч квадратных метров возводили около двух лет. В новом объекте будут располагаться десять творческих клубов. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Пропускная способность – 858 человек в сутки. В Центре есть выставочный зал, студия звукозаписи, аудитории для хореографии и лекций. В том числе библиотека с читальным залом и даже кинозал на 47 мест, оснащенный современным оборудованием, - говорит Денис Паслер.

Здание строили около двух лет. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Глава региона подчеркнул, что здесь будут собираться жители Кировграда разных возрастов. Новое здание украшают красочные муралы. Власти региона торжественно открыли залы здания.