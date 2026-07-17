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НовостиПроисшествия17 июля 2026 13:44

Уральский полпред Артем Жога передал Ирбиту 15 тонн питьевой воды

Ирбитчанам, пострадавшим от мощного паводка, передали тонны питьевой воды
Маргарита РАЗУМОВА
Вода передана ирбитчанам. Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Вода передана ирбитчанам. Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога передал жителям Ирбита свыше 15 тонн питьевой воды. Так как после мощного паводка источники оказались под угрозой загрязнения. Об этом информирует пресс-служба полпредства.

- Передали ирбитчанам питьевую воду. Так как она сейчас очень нужна. Осмотрел, как организована лодочная переправа. Пообщался с объединением «РМК Поиск». Специалисты планируют оставаться здесь и оказывать помощь до улучшения ситуации,- сообщает Артем Жога.

Артем Жога совместно с МЧС осмотрел зону паводка с вертолета. В зоне затопления остаются дома, участки, дороги и мосты. Также пострадали сельскохозяйственные угодья. В регионе подтоплено в общей сложности более двух тысяч приусадебных участков и более 430 зданий.