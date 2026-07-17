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НовостиОбщество17 июля 2026 13:17

В Нижнем Тагиле спасли от выселения малоимущего инвалида

Чиновники пытались незаконно выселить одинокого инвалида из Нижнего Тагила
Маргарита РАЗУМОВА
На Урале одинокого инвалида спасли от выселения из комнаты

На Урале одинокого инвалида спасли от выселения из комнаты

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2026 года мэрия Нижнего Тагила обратилась в суд, чтобы выселить малоимущего инвалида III группы из комнаты. В иске было сказано, что тагильчанина трижды предупреждали о необходимости покинуть жилище. Уральца уведомляли о том, что в дальнейшем с ним не станут заключать договор найма. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Однако мужчина так и не стал покидать комнату. Власти указали на то, что у тагильчанина накопились долги за коммунальные услуги. В марте Тагилстроевский райсуд постановил выселить мужчину. Но тот обжаловал решение.

- Суд апелляционной инстанции отметил, что квалификация соглашения найма как краткосрочного была ошибочной. Поведение сторон – многократное заключение договоров сроком менее года – свидетельствовало о отношениях долгосрочного найма. Следовательно, применение судом нормы для краткосрочных соглашений необоснованное, - пояснили в инстанции.

Выяснилось, что райсуд не учитывал инвалидность мужчины. Также его социальное и финансовое положение.

Жилплощадь изначально ему предоставили именно из-за необходимости. Чиновники не выполнили нужную процедуру для выселения без предоставления другого жилья.

Облсуд отменил по итогу решение райсуда. Мэрии отказали в иске. Теперь тагильчанин сможет остаться в комнате.