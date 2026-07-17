В Нижнем Тагиле спасли от выселения малоимущего инвалида

На Урале одинокого инвалида спасли от выселения из комнаты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2026 года мэрия Нижнего Тагила обратилась в суд, чтобы выселить малоимущего инвалида III группы из комнаты. В иске было сказано, что тагильчанина трижды предупреждали о необходимости покинуть жилище. Уральца уведомляли о том, что в дальнейшем с ним не станут заключать договор найма. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Однако мужчина так и не стал покидать комнату. Власти указали на то, что у тагильчанина накопились долги за коммунальные услуги. В марте Тагилстроевский райсуд постановил выселить мужчину. Но тот обжаловал решение.

- Суд апелляционной инстанции отметил, что квалификация соглашения найма как краткосрочного была ошибочной. Поведение сторон – многократное заключение договоров сроком менее года – свидетельствовало о отношениях долгосрочного найма. Следовательно, применение судом нормы для краткосрочных соглашений необоснованное, - пояснили в инстанции.

Выяснилось, что райсуд не учитывал инвалидность мужчины. Также его социальное и финансовое положение.

Жилплощадь изначально ему предоставили именно из-за необходимости. Чиновники не выполнили нужную процедуру для выселения без предоставления другого жилья.

Облсуд отменил по итогу решение райсуда. Мэрии отказали в иске. Теперь тагильчанин сможет остаться в комнате.